İspanyol menajer, Dünya Kupası'nı kazanan kalecisini bekliyor.

NE OLDU? Martinez, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Aston Villa'ya geri dönüyor. Martinez, turnuvanın en iyi kalecisi seçildikten sonra Katar'da 'Altın Eldiven' kazandı.

Menajer Unai Emery, Martinez'in takımının pazar günü Tottenham ile oynayacağı bir sonraki maç için uygun olacağını doğruladı.

Ancak Arjantinli kalecinin, tamamen odaklandığına ve duygusal olarak kulüp tarafında oynatılmaya hazır olduğundan emin değil.

NE SÖYLEDİLER: “Fiziksel olarak müsait olacak ve mentalitesini kontrol edeceğiz. Umarım yüzde 100 Aston Villa'ya odaklanmış olarak geri döner.

"Tabii ki çalışmalarımıza hızla yeniden uyum sağlaması gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Onu tebrik ediyoruz, ama burası Aston Villa... Artık buraya odaklanması gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Martinez, Dünya Kupası'nda saha içi ve saha dışı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kaleci, Altın Eldiven kazandığında sevincini terbiyesizce kutladı. Arjantin'in Fransa galibiyetinin ardından kupaya uzandıklarında, forvet oyuncusu Kylian Mbappe ile alay etti.

Ve penaltı kaçırdığı için Aurelien Tchouameni ile de eğlendi. Emery, kutlamaları hakkında Martinez ile konuşmayı planladığını açıklarken başarılı hocanın, Martinez'i bir an önce satmak istediğini de öne sürdü.

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VİLLA İÇİN SIRADA NE VAR? Emery'nin ekibi, Premier Lig'de yeni yıldaki ilk maçlarında Tottenham'la karşılaşacaklar ve üç gün sonra Wolves ile kozlarını paylaşacaklar.