Werner transfer konusunda kararsız

Alman futbolcunun adı Liverpool'la anılıyor fakat yaptığı açıklamada bu yaz ne yapacağı konusunda henüz emin olmadığını itiraf etti.

Timo Werner, yaz transfer dönemi için seçeneklerini değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Werner'le Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen yakından ilgileniyor. Alman golcüyü transfer listesinde bulunduran diğer ekipler ise ve .

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'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Sky Sports'un sorularını yanıtlayan Werner "İki tane seçenek var. Birincisi, Liverpool ve Manchester City gibi iyi teknik direktörlere sahip, işlerin yolunda olduğu takımlara gitmek. Diğer seçenek ise artık en üst rekabetçi olamayan takımlardan birine gitmek. Manchester United onlardan biri. Kariyerimin bu noktasında kendime şunu soruyorum: Yeni bir takımın parçası olup, yeni bir şeyler inşa etmek mi yoksa takımımda kalıp burada başarıya ulaşmak mı?" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Werner bu sezon 25 maçında 21 gol attı.

ile Tottenham arasındaki rövanş maçı 10 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak. Alman ekibi ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı.