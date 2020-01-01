Werner koronavirüs yüzünden Leipzig'de kalabilir

Timo Werner'in gelecek sezon farklı bir takımda oynamasına kesin gözle bakılıyordu fakat Covid-19 salgını her şeyi değiştirebilir.

Sportif Direktörü Markus Krosche'ye göre Timo Werner gelecek sezon da takımda kalabilir.

Başta olmak üzere birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Alman forvetin 2020-21 sezonunda başka bir takıma transfer olmasına kesin gözle bakılıyordu fakat Krosche, koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan tablo nedeniyle oyuncusunun takımda kalabileceğine inanıyor.

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Sport1'e konuşan Korsche, "Timo Werner'in harika golleri ve asistleriyle birlikte diğer kulüplerin ilgisini çektiği açık. Koronavirüs konusunda İngiltere de bizimle aynı problemleri yaşıyor. Bu kriz sadece bir ligi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bundan altı ay sonra her şeyin eskisi gibi olup olmayacağını bilimyoruz." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Alman yönetici, 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise "Her şey mümkün." yanıtını verdi.

Werner'in ismi Liverpool'un yanı sıra ve 'la da ciddi şekilde anılıyor.