Werner koronavirüs yüzünden Leipzig'de kalabilir
RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krosche'ye göre Timo Werner gelecek sezon da takımda kalabilir.
Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Alman forvetin 2020-21 sezonunda başka bir takıma transfer olmasına kesin gözle bakılıyordu fakat Krosche, koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan tablo nedeniyle oyuncusunun takımda kalabileceğine inanıyor.
Sport1'e konuşan Korsche, "Timo Werner'in harika golleri ve asistleriyle birlikte diğer kulüplerin ilgisini çektiği açık. Koronavirüs konusunda İngiltere de bizimle aynı problemleri yaşıyor. Bu kriz sadece bir ligi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bundan altı ay sonra her şeyin eskisi gibi olup olmayacağını bilimyoruz." şeklinde konuştu.
Alman yönetici, 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise "Her şey mümkün." yanıtını verdi.
Werner'in ismi Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester United'la da ciddi şekilde anılıyor.