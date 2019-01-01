Wenger: Premier Lig'den teklifler aldım

Arsene Wenger, Premier Lig'den gelen teklifleri Arsenal sevgisinden ötürü reddettiğini söyledi.

Arsene Wenger, bazı Premier Lig takımlarından aldığı teknik direktörlük tekliflerini reddettiğini söyledi ve ekledi: "Ben 'liyim."

22 yıl boyunca görev yaptığı Kuzey Londra ekibinden 2017-18 sezonu sonunda ayrılan Wenger o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.

Sky Sports News'a konuşan Fransız teknik adam, "Ben Arsenalliyim ama sonrasında da profesyonelim. Bir anda çalışmayı bırakamam. Premier Lig dışında bir takım çalıştırmaya karar verdim çünkü Arsenal'le bağım çok kuvvetli. İngiltere'den teklifler aldım ama onların hepsini geri çevirdim. Hangi kulüplerden aldığımı açıklamak istemiyorum çünkü şu an o kulüplerde görev yapan teknik direktörlere haksızlık olur." sözlerini kullandı.

Wenger, Arsenal'le üç Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, bu şampiyonluklardan birinde 2003-04 sezonunu namağlup tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca, Topçular'la yedi FA Cup zaferi tattı.