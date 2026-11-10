Dünya futbolunun dengelerini altüst edebilecek bir gelişmede, Arsenal'in eski teknik direktörü Fransız efsane Arsene Wenger, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino ile yarışmak üzere adaylığını değerlendiriyor; bu, Avrupa futbolunun kulislerinde uzun süredir beklenen bir adım.

Uzun haftalar boyunca Avrupa futbolunun önde gelen isimleri Fransız'ın bu makama aday olmasını diledi ve Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki ticari payları özel sektör yatırımcılarına satmaya yönelik başarısız planının yol açtığı öfkeli tepkiler nedeniyle ciddi bir krize girmesinin ardından, Wenger artık bu konuyu ciddi şekilde düşünüyor.

77 yaşındaki Wenger'in oyunu uzun vadede yönetme kapasitesi konusunda soru işaretleri doğsa da, bazı destekçileri BBC Sport'a yaptıkları açıklamada, onun seçimleri kazanmasını ve ardından dört yıllık tam görev süresini tamamlamadan görevinden çekilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti; bu senaryo FIFA'da yeni bir geçiş döneminin kapısını aralayabilir.

Krize rağmen Infantino, Güney Amerika, Afrika ve Asya'da hâlâ güçlü bir destek görüyor ve geçtiğimiz günlerde futbol dünyasının "büyük çoğunluğunun" desteğine sahip olduğunu teyit etti. Ancak Wenger yarışa girmeye karar verirse bu destek ciddi şekilde sınanabilir.

FIFA Küresel Gelişim Bölümü başkanı, aday olması halinde, Infantino'ya karşı muhalefete önderlik eden Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) desteğini alacak. Ayrıca futbol dünyasında geniş bir itibara ve özellikle Afrika'da büyük bir küresel varlığa sahip; nitekim Dünya Kupası'nı 48 takıma çıkarma yönündeki desteği burada geniş bir takdir gördü.

Wenger'e yakın kaynaklar, kararını henüz kesinleştirmediğini ve Infantino'nun gelecek yılki seçimlerde dördüncü ve son görev süresini kazanmak için hâlâ en büyük favori olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

18 Kasım öncesi kızışan bir yarış

Adayların mart ayındaki seçimlerde Infantino'ya karşı adaylıklarını teyit etmeleri için son tarih 18 Kasım ve yarış şimdiden kızışmaya başladı.

Tottenham'ın eski savunmacısı Ramon Vega ekimde adaylığını açıklayan ilk isim oldu; ayrıca Japonya Futbol Federasyonu'nun fahri başkanı Kozo Tashima da aday olma niyetini açıkladı.

Bu ay FIFA, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki payları satma planıyla ilgili "temel belgeleri" konsey üyelerine sunacağını açıkladı; ancak üyelerin bunun için Zürih'teki merkeze gitmeleri gerekecek ve belgelere erişim "sıkı protokollere" tabi olacak.

"Forvetler projesi" krizi

Geçtiğimiz ay Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), küresel yönetim organına, tartışmalı "FIFA Forvetler Projesi" (FFE) teklifinin ayrıntılarını açıklaması ve karar alma sürecine ilişkin soruları yanıtlaması için 2 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Bu, Infantino'nun vazgeçilen kulüp satış planı için özür dilediği, ancak teklifin nasıl hazırlandığını açıklamadığı ve soruların yazılı olarak sunulmasını istediği bir konsey toplantısının ardından geldi.

Projenin yarattığı yankılar arasında, Infantino'ya bağlılığıyla bilinen Wenger, tamamlanmayan plandan kendini uzak tuttu.

Wenger o sırada şunları söyledi: "Bu stratejik planın parçası değildim ve projeyi ilk kez medya raporları aracılığıyla öğrendim."

Ve ekledi: "Projenin geri çekilmesi kararı son derece gerekliydi ve tartışmaya kapalıydı, çünkü sporumuza bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir FIFA'ya kesin bir inancım var."

Wenger: Tartışmalar ile küresel varlık arasında

Wenger, FIFA'daki görevi sırasında zaman zaman tartışmalara yol açtı; özellikle iki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi ve "net" ofsayt kuralı gibi önerileri nedeniyle.

Ancak aynı zamanda, Infantino'nun geçtiğimiz günlerde finansmanı artırma vaadinin ardından üye 54 ulusal federasyonun tamamının desteğini alarak yeniden seçilmesi için büyük destek gördüğü Afrika dahil, küresel bir varlığa sahip.

Wenger'in Arsenal'in teknik direktörü olduğu dönemde Afrikalı oyunculara verdiği destek biliniyor; bu da onu, Infantino'nun çokça bel bağladığı kıtada gerçek bir rakip haline getirebilir.