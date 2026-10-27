Wembley altınla süsleniyor: Kane, Altın Top'u kime adadığını açıkladı

2026 Ballon d'Or ödülüne uzandığı gecede Harry Kane, bu başarının sevincini İngiltere Milli Takımı ile paylaşmaya özen gösterdi; Thomas Tuchel önderliğindeki takım arkadaşlarına ve teknik ekibe bir teşekkür mesajı ileterek ödülün yalnızca bireysel bir başarı değil, kolektif bir çalışmanın meyvesi olduğunu vurguladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, kaptanını onurlandırmak için Wembley Stadı'nın kemerini altın rengiyle aydınlattı; Kane ise ödülü aldıktan sonraki konuşmasında milli takımla yaşadığı yolculuğun öne çıkan duraklarını andı.

Üç Aslanlar'ın kaptanı, ödülü Brezilyalı olay adamı Ronaldo'nun elinden aldıktan sonra şöyle konuştu: "İngiltere Milli Takımı'ndaki tüm takım arkadaşlarıma: Özel bir yıl oldu. Mükemmel değildi, ama pek çok güzel an yaşadık. Aramızda güçlü bir bağ kurduk ve ister antrenman yapma ve oynama şeklimizde ister Dünya Kupası sırasında otelde bizi bir araya getiren atmosferde olsun, büyük bir kenetlenme hissettik."

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Şunları ekledi: "Sizin kaptanınız olmak gerçek bir onur. Bu beni son derece gururlandırıyor ve bu yüzden bu ödül kesinlikle hepimizin."

Kane ayrıca teknik direktör Thomas Tuchel'e ve teknik ekip üyelerine teşekkür ederek, liderliklerini ve oyuncuları seviyelerini geliştirmeye, performans standartlarını yükseltmeye sevk etme biçimlerini övdü.

Şöyle konuştu: "Thomas Tuchel'e ve İngiltere Milli Takımı'nın teknik ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Liderlik tarzınız, bizi motive etme ve standartlarımızı yükseltmeye yönlendirme şekliniz hayranlık uyandırıcı; sizi ve İngiltere formasını sizin yaptığınız şekilde temsil etmek benim için bir onur."

Kane konuşmasını, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt'e ve federasyonda görev yapan herkese teşekkür ederek tamamladı; milli takımı temsil etmenin ve ona kaptanlık yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

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