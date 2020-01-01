Beşiktaş

Wellinton resmen Beşiktaş'ta

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Welinton Beşiktaş 08202020
twitter/besiktas
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton'u kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı stoper, üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Welinton Souza Silva ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Welinton Souza Silva’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da Welinton'la birlikte çalışmıştı.

Welinton, 2019-20 sezonunda 23 lig maçında şans buldu ve rakip filelere 2 gol gönderdi. 

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Brezilyalı stoper, Alanyaspor formasıyla üç sezonda toplamda 81 maça çıkıp 8 gol attı.

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