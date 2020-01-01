Wellinton resmen Beşiktaş'ta
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twitter/besiktas
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Welinton Souza Silva ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Welinton Souza Silva’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da Welinton'la birlikte çalışmıştı.
Welinton, 2019-20 sezonunda 23 lig maçında şans buldu ve rakip filelere 2 gol gönderdi.
Brezilyalı stoper, Alanyaspor formasıyla üç sezonda toplamda 81 maça çıkıp 8 gol attı.
🛡️ Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva #GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2020