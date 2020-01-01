Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi
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Beşiktaş kulübünden Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Welinton'un durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.