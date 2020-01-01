Welinton Beşiktaş'a, Fatih Aksoy Alanyaspor'a

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan Welinton'u kadrosuna kattığı; karşılığında Fatih Aksoy'u bonservisiyle verdiği iddia edildi.

Beşiktaş defans hattına takviyelerde bulunuyor.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Aytemiz forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton'u renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın bu transfer karşılığında 22 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy'u bonservisiyle beraber Alanyaspor'a gönderdiği öne sürüldü.

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Öte yandan Fotomaç ise Beşiktaş'ın Welinton ile 3 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Welinton'a yıllık 850 bin euro ödeneceği; 10 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye’de takıma katılacağı bildirildi.