Daan Rots, pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Wout Weghorst’a sahip çıktı. FC Twente’nin kanat oyuncusuna göre uzun boylu forvet, medya tarafından makul olmayan şekilde sık sık sert eleştiriliyor.

"Wout gerçekten Wout. Bunu bütün Hollanda görebilir" diyerek söze başlıyor Rots, ESPN’in sabah programında. "Herkesin ona dair bir önyargısı var. Elbette, rakibi biraz tahrik etmek her zaman işin içinde oluyor. Bence Wout bundan besleniyor. Sanırım bu ona oldukça iyi geliyor."

Rots hemen uygun bir örnek veriyor. "FC Groningen maçında bütün stat onunla ilgileniyordu. Ama o yine bir tane atıyor. Wout son dönemde iyi durumda ve bizim için önemli." Weghorst, cumartesi günü de 2-0 mağlup edilen ADO Den Haag’a karşı fileleri havalandırdı.

Twente’li hücum oyuncusu, geçen hafta PSV’ye karşı oynanan kritik maç öncesinde orta yuvarlakta dua eden Tolu Arokodare ile bir kıyaslama yaparak, "Wout’un kendini ortaya koyuş biçimine herkesin katılmadığını biliyorum ama bence herkes bunu gerçekten fazla büyütüyor" dedi.

"O Tolu da orta yuvarlaktaydı. Ve bu benim görüşüme göre oldukça normal karşılandı. Bunu Wout yapmış olsaydı, bütün Hollanda ayağa kalkardı. Bazen şöyle düşünüyorum: bırakın insanlar yaşasın, başkaları için bu kadar dert etmeyin", diyerek Rots takım arkadaşına sahip çıktı.

"Wout’la ilgili her zaman bir şeyler oluyor. Bir de üstüne bizim için gol atarsa, buna en çok biz seviniyoruz. Kendisi de. Bu harika değil mi?" dedi Rots.

Weghorst, cumartesi günü Grolsch Veste’de Twente formasıyla ilk kez gol attı. "Aslında onu kaçırmam imkânsızdı" diyen golcü forvet, maçın ardından ESPN’e konuştu.