Wout Weghorst, FC Twente'nin Qarabag karşısında Avrupa'da gelen kaçışının ardından mutluluktan havalara uçtu. 34 yaşındaki golcü, uzatmalarda önemli bir gol attı ve böylece Tukkers'e Conference League lig aşamasında yer kazandırdı.

FC Twente, ilk maçı sahasında 0-1 kaybetmişti ve perşembe günü rövanşta da 1-0 geriye düştü. Ancak Enschede ekibi mücadeleyi tamamen çevirmeyi başardı ve iki maç sonunda 4-2 galip geldi.

Weghorst için attığı gol özel bir an anlamına geliyordu; özellikle de son haftalarda çok fazla eleştiriye maruz kaldığı düşünüldüğünde. "Çok mutluyum" diyen forvet, maçın ardından ESPN kameralarına konuştu. "Özel bir akşam."

Golcü oyuncu, son düdüğün ardından önce inancına değinmek istedi. "Önce birine teşekkür etmek istiyorum, o da Tanrı. Bana çok fazla enerji ve güç verdi. Bunu bir söylemek istiyorum."

Golünün ardından Weghorst'un duyguları açıkça görüldü. Büyük beklentilerle Enschede'ye gelen ancak son haftalarda gol atamayan oyuncu, şöyle konuştu: "Şu anda durum farklı, işin içinde çok fazla duygu var. FC Twente'ye karşı çok yoğun hisler besliyorum. Bu konuda yolumu biraz bulmam gerekiyor. Her şey biraz kırılgan."

Weghorst'a göre Twente için oynamak, kariyerinin önceki dönemlerinde alıştığından farklı duygular getiriyor. "Normalde futbolcusundur. Şimdi ise sadece futbolcu değil, aynı zamanda formasını giydiğin kulübün taraftarısın. Beklentiler olduğunu biliyorsun ve buna sorumluluklar da ekleniyor."

Tecrübeli oyuncu, son dönemdeki performansı konusunda da özeleştiride bulundu. "Geçtiğimiz haftalarda kesinlikle iyi performans göstermedim." Weghorst, Qarabag karşısında ise kritik bir anda nihayet yeniden çok büyük değer taşıdı.







