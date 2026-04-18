Weghorst pek etkileyici değil: "Onun istatistiklerinden geri kalmıyorum"

Hugo Borst, geçtiğimiz günlerde Bryan Linssen'in Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna alınması gerektiğini savundu. NEC'in forveti, Ajax'ın golcüsü Wout Weghorst'tan hava toplarında daha güçlü, diye değerlendirdi. Linssen, NU.nl ile yaptığı röportajda Borst'un bu iddiasına bizzat yanıt verdi.

"O akıllı, kurnaz, görünmez itmelerle oynuyor ve evet, Oranje teknik ekibinin şunu söylediğini duyar gibiyim: 'O, kaybedilen bir Conference League finalinden öteye gidemedi'," dedi Borst, 2022'deki final maçına atıfta bulunarak. O finalde Linssen, Feyenoord formasıyla AS Roma'ya 1-0 yenilmişti. "Ve Linssen cana yakın, güler yüzlü, sosyal ve yardımsever. Wout Weghorst'ta olmayan hemen hemen her şeye sahip."

Linssen, Borst'un savunmasında ve NEC taraftarlarının "Linssen Oranje'de" diye şarkı söylemesinde özellikle mizahı görüyor. "Ve bir yerlerde şöyle düşünüyorum: Wout Weghorst'un istatistiklerine bakarsanız, ben de ondan geri kalmıyorum. Ben de gollerimi sadece Heracles gibi kulüplere karşı atmadım. Ama ben bunu çok ciddiye almıyorum."

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ardından kariyerinden her şeyi aldığını sorusuna yanıt veriyor. "Sanırım öyle. Bir zamanlar Bundesliga'ya gidebilirdim, ama daha iyi sezonlar geçirdim ve o zaman büyük liglerden kulüpler gelmedi. Anlaşılan bir şeyim eksikmiş."

Linssen için zirveye giden yol uzun oldu. "Kariyerime Fortuna'da Eerste Divisie'de başladım. Fortuna ile Hollanda'daki bir üst düzey kulüp arasında çok uzun bir yol vardı. Yine de bunu başardım. Feyenoord'da da değerli bir oyuncu oldum."

Linssen, Pazar günü NEC ile Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanarak çalışmalarının taçlandırılmasını istiyor. "Kardeşim Edwin daha küçük kulüplerde oynadı, ama iki kez Eredivisie'ye yükseldi. O benden daha fazla kutlama yaptı. Ama Pazar günü nihayet ben de bir kutlama yapmayı umuyorum."