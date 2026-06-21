Weghorst, Oranje’deki takım arkadaşını sert bir müdahaleyle sakatladı: Mağdur acı içinde çığlık attı

Jeroen Kapteijns, De Telegraaf adına yaptığı açıklamada, Lutsharel Geertruida’nın Pazar günü Hollanda milli takımının antrenmanında sakatlandığını bildirdi.

Son altı aydır Sunderland'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu, Wout Weghorst'un "şiddetli müdahalesi" nedeniyle ciddi rahatsızlık duydu. Antrenmanın sonundaki sprint çalışmalarını atladı.

Kapteijns’e göre sakatlık “çok ciddi” değil, ancak Geertruida’nın bundan gözle görülür şekilde rahatsız olduğu belirtildi.

Geertruida ve Weghorst, bu Dünya Kupası’nda henüz bir dakika bile forma giymedi. Hem Japonya (2-2) hem de İsveç (5-1) maçlarında doksan dakika boyunca yedek kulübesinde kaldılar.

Geertruida, son anda Hollanda milli takım kadrosuna dahil edildi. Yaralanması nedeniyle kadrodan çıkan Jurriën Timber’in yerini aldı.







