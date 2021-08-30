Wayne Rooney: Ronaldo, Solskjaer üzerindeki baskıyı artıracak

United'ın eski yıldızı, Ronaldo'nun transferiyle Ole Gunnar Solskjaer üzerindeki şampiyonluk baskısının artacağını söyledi.

Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a sansasyonel geri dönüşünün ardından menajer Ole Gunnar Solskaer üzerindeki "kulübe şampiyonluklar getirme" baskısının artacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre Rooney, takımın son durumunun şampiyonluklar kazanmaya müsait olduğuna inanıyor.

"Ole, getirdiği oyuncularla bu büyük şampiyonlukları kazanmaya başlaması gereken bir konumda olduğunu kesinlikle bilecektir."

Kulüpteki ilk döneminde 292 maçta 118 gol atan Ronaldo'nun, United'ı 2013'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşıyıp taşıyamayacağı sorusuna Rooney, "Evet, bulunduğu her yerde şampiyonluklar kazandı, hala dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bu yüzden o çok büyük olacak."

Old Trafford'da, Sir Alex Ferguson yönetiminde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları kupa dolu beş yıl boyunca Portekizli ile oynayan Rooney, böyle yüksek profilli bir transferin beklentileri artıracağını da söyledi. Jadon Sancho ve Raphaël Varane'nin gelişinin ardından kulübün yaz harcamaları 130 milyon sterline ulaşmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo için de Juventus'a ilk olarak 15 milyon euro ve bonuslar için 8 milyon euro daha ödemeyi kabul etti.

City'e gidemezdi

Rooney, eski takım arkadaşının son dakikaya kadar isminin birlikte anıldığı City'ye gidemeyeceğini hissettiğini de sözlerine ekledi.

"Manchester City'ye imza atmasının hiçbir yolu olmadığını hissettim. Sadece doğru görünmediğini hissettim, hiç olacakmış gibi hissetmiyordum. Manchester City'e gitmesine dair bir umut olduğu anda United'ın bunun olmasına asla izin vermeyeceğini biliyordum."

Rooney, Ronaldo'nun özellikle genç oyuncular için United soyunma odasında büyük bir etki yaratmasını beklediğini söyledi. Rooney, "Cristiano gibi birini getirdiğinizde, oyunculara yaptığı şey, o kazanma zihniyetini her gün kulübe getirmektir" dedi.

"Mason Greenwood, Marcus Rashford ve Scott McTominay gibi genç oyuncular için Cristiano'nun takımda olması büyük bir avantaj..."

Editör Yorumu

İlk haftada alınan 5-1'lik Leeds galibiyetinin ardından United, Southampton ile 1-1 berabere kalmıştı. O maçtan sonra The Guardian yazarı Jonathan Wilson, Solskjaer'in "artık zamana ihtiyacım var" bahanesini öne süremeyeceğini söylemişti. Wilson ayrıca, geçtiğimiz 5 sezon boyunca United'ın harcamalarının 500 milyon sterlini geçtiğini; 2,5 yıldır takımda kalan Solskjaer'in de takımın başında 150'den fazla maça çıktığını ifade etmişti. Ancak geçtiğimiz hafta da genç golcüsü Greenwood'un bitime 10 dakika kala gelen golü olmasa, United Wolves deplasmanından da beraberlikle dönüyordu.

Hem savunmadaki aksaklıkların bir son bulması için Varane'ın transferi hem büyük yetenek Sancho'nun takıma katılması, hem de her an skoru değiştirebilecek eski yıldızı Ronaldo 'ya kavuşması gerçekten de Solskjaer'in artık basit puan kayıpları yapmaması gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte takımın ön bölgesindeki rotasyon tercihleri Norveçli teknik adamın zorlanacağı bir konu. Ronaldo bir kenara; James, Sancho, Rashford, Martial, Cavani, Greenwood forma şansı bekleyen oyuncular. Cavani ve Martial'in gündeme gelen transfer söylentileri gerçekleşirse, Solskjaer'in eli biraz rahatlamış olacak. Ronaldo, Solskjaer'in takımda kaybolan "winner" karakterin geri getirebilmesi için büyük bir şans.