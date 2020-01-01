Wayne Rooney: Ronaldo ile aramda sorun yok

Manchester United'ın eski oyuncusu, 2006 Dünya Kupası'ndaki o anı anlattı.

Kariyerini İngiltere Championship takımlarından Derby County'de sürdüren Wayne Rooney, 2006 Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kartı anlattı.

'da düzenlenen organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelmiş, Wayne Rooney de o maçın 61. dakikasında Ricardo Carvalho'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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Rooney'nin o dönem 'daki takım arkadaşı ise İngiliz oyuncu oyundan atıldıktan sonra günümüzde sosyal medyada hala kullanılan göz kırpma hareketini yapmıştı.

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The Times 'daki köşesinde bu olaydan bahseden Rooney "Kırmızı karttan önce Ricardo Carvalho ve Petit'nin bana yaptıkları çok net bir fauldü. Hakem Horacio Elizondo hiçbir şey yapmadı ve ben de Carvalho'ya o hareketi yaptım. Düşünemediğim anlardan biriydi. Kırmızı kartı gördükten sonra soyunma odasına gittim ve maçın geri kalanını küçük bir televizyonda takip ettim. Maçı izlerken 'Eğer kazanırsak yarı final ve final maçlarında cezalı olacaktım, kaybedersek ise bu tamamen benim hatamdı' diye düşünmüştüm. Bu kariyerimin en berbat duygusuydu. Telefonumu elime aldığımda Ronaldo ile ilgili mesajlar geldiğini gördüm. Bu çok normaldi çünkü onu itmiştim. Sakinleştikten sonra onunla koridorda konuştum. Onunla bir sorunum olmadığını söyledim ve turnuvanın geri kalanı için başarılar diledim" ifadelerini kullandı.

Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona eren maçı, Portekiz seri penaltı vuruşlarının ardından kazanarak yarı finale yükselmişti.