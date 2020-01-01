Wayne Rooney: Romero pek de nazik değildi

Derby formasıyla efsanesi olduğu United ile karşılaşan Rooney, maçın ardından eski takım arkadaşı Romero'ya esprili bir gönderme yapmayı ihmal etmedi.

FA Cup 5.tur maçında Championship ekiplerinden Derby County ile Premier Lig devi karşı karşıya geldi. Derby County'de oyuncu-antrenör olarak görev yapan Wayne Rooney'nin eski takımına karşı mücadele ettiği maçtan Manchester United 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelede Luke Shaw'ın golüyle öne geçen United, Odion Ighalo'nun kaydettiği iki golle skoru 3-0'a getirirken kaleci Sergio Romero, son dakikalarda Wayne Rooney'nin kullandığı serbest vuruşta harika bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Rooney, Manchester United günlerinden eski takım arkadaşı olan Sergio Romero'ya esprili bir gönderme yaparken, "Sergio pek de nazik değildi. En azından bir gol yiyebilirdi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Manchester United'ın çok iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de kazanmak için mücadele ettiklerini söyleyen Rooney, karşılaşmayla ilgili şunları dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Beraberlik bizim için iyi bir sonuç olabilirdi. Bu gece daha iyi olan taraf onlardı. Ancak şunu söylemeliyim ki genç oyuncularımız için harika bir tecrübe oldu. Kaybetmemize rağmen bazı anlarda çok iyi işler yaptılar."

"Farklı bir ligi ve duyguları tecrübe ederek öğrenmeye devam ediyorum. Manchester United'da her zaman kupalar kazanmak için mücadele edersiniz. Derby'de ise üst lige çıkmak için oynuyoruz. Bunlar birbirinden farklı şeyler."

"Şu anda yaptığım şeyden gerçekten keyif alıyorum. Futbol oynarken kendimi hala iyi hissediyorum ve buna devam etmek istiyorum. Aynı zamanda oyunculuktan antrenörlüğe geçiş süreci de oldukça keyifli geçiyor. Cocu bana karşı çok iyi. Ben de öğrenmeye devam etmek ve kendimi daha da geliştirmek istiyorum."