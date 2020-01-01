Wayne Rooney: Liverpool şampiyon ilan edilmeli

Derby County'nin tecrübeli oyuncusu liglerin tamamlanması için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Wayne Rooney, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yüzünden ertelenen liglerin 2019-20 sezonunun tamamlanamamasına şaşırmayacağını belirtti.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 300.000'den fazla vaka tespit edilirken, 13.000'den fazla da ölüm meydana geldi.

UEFA da geçtiğimiz günlerde EURO 2020'yi 2021 yılına ertelediğini açıklamıştı.

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The Times'da haftalık olarak yazı yazan Wayne Rooney, bu haftaki yazısında "Dünya şu anda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Futbolun içindeki insanlar popülasyonun geri kalanından farklı olmamalı. Bu kriz futboldan çok daha büyük. Bence federasyon sezonları şu anki haliyle bitirebilir. Bu bence gayet adil. şampiyon ilan edilmeli. Gerçekten harika bir sezon geçirdiler ve bunu hak ettiler. Avrupa kupalarına yükselen, Premier Lig'den düşen, Premier Lig'e yükselen takımlar da şu anki haliyle kalabilir" ifadelerini kullandı.

Eğer Premier Lig şu anki haliyle tescil edilirse, Liverpool şampiyonluğu elde edecek. , ve ise Şampiyonlar Ligi vizesi almış olacak. ise ülkesini UEFA 'nde temsil edecek.

, Aston Villa ve Norwich City ligden düşen takımlar olurken; Leeds United, West Bromwich ve ise Premier Lig'in yeni takımları olarak 2020-21 sezonunda mücadele edecek.