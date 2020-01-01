Wayne Rooney: Hiçbir zaman doğal bir golcü olmadım

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, kariyerinin hiçbir döneminde Lineker ya da van Nistelrooy gibi doğal bir golcü olmadığını söyledi.

Futbol hayatını İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de sürdüren İngiliz golcü Wayne Rooney, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sunday Times'daki köşesinde kaleme aldığı yazıda, "İlginç gelebilir ancak aslında doğal bir golcü değilim." diyen Rooney, "Hiçbir zaman Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy gibi olmadım." ifadelerini kullandı.

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" ve İngiltere ile birçok rekor kırdım ve bundan gurur duyuyorum ancak şunu söylemeliyim ki benden daha iyi 9 numaralar da vardı."

Daha fazla takım

"Peki doğal bir golcü olmadan bu rekorları nasıl kırdım? Zaman... United'da 13, milli takımda 15 yıl oynadım. Geriye dönüp baktığımda daha fazla gol atmalıydım diye düşünüyorum. Harry Kane'in benim rekorlarımı kırması çok uzun sürmez."