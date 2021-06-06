Wayne Rooney, Euro 2020'deki favorisini açıkladı!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, Euro 2020'yi analiz ederken öncelikli favorisi olarak Fransa'yı işaret etti.

Euro 2020'ye sayılı günler kala heyecan artarak devam ediyor. İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili geniş bir analiz yaptı.

Wayne Rooney neler söyledi?

Son olarak Derby County'nin menajerliğini yürüten genç çalıştırıcı, The Times'taki köşesinde kendisini Wembley'de oynanacak final maçında sahada hayal ettiğini vurgularken Fransa'nın favori olduğunu belirtti.

"İngiltere Milli Takım formasıyla bu yaz Wembley'de Euro 2020'de mücadele ettiğimi hayal ediyorum, bunu hiç yapamadığım için kıskanıyorum.

"İngiltere bence turnuvanın favorisi olan dört takımdan biri. Belçika ve Portekiz de favoriler arasında gösterilebilir ama en büyük favorim Fransa.

"Mbappe, Benzema, Kante, Griezmann, Varane, Pogba ve Lloris... Şu kaliteye, şu tecrübeye bakın. Dünya Kupası'ndaki gibi oynarlarsa Euro 2020'yi kesinlikle kazanırlar.

"Fransa'nın en iyi oyuncusu N'Golo Kante. Şampiyonlar Ligi finalinde izlediniz. Yaya Toure gibiydi. Savunmada da Claude Makelele gibi, belki de daha iyisiydi. Bana göre Kante dünyanın en iyi orta saha oyuncusu.

"Benzema, 2018'de Fransa'nın sahip olmadığı tarzdaki bir golcü. Deschamps bence en mantıklı olanı yaptı. Ben de olsam Benzema'yı kadroya alırdım.

Rooney'den Portekiz ve Cristiano Ronaldo sözleri

Rooney, Portekiz'in birçok yıldızı olmasına rağmen her şeyin Cristiano Ronaldo'ya bağlı olduğunun altını çizdi.

"Portekiz, Ruben Dias, Bruno Fernandes gibi yıldız isimlere sahip olmasına rağmen işler Cristiano Ronaldo'ya bağlı. Eski arkadaşımın istatistiklerine bakıyorum ve 100'den fazla milli takım için atılmış goller görüyorum.

"Ronaldo asla Portekiz Milli Takımı ile maç kaçırmıyor. Başarıya olan açlığını ve tutkusunu hissedebiliyorsunuz. Juventus'un şampiyon olamaması onu daha da hırslandırmıştır. Ronaldo 36 yaşında olmasına rağmen sürekli motive bir durumda.

Rooney'den İngiltere değerlendirmesi

Rooney, İngiltere Milli Takımı ile ilgili tek kuşkusunun takımın çok genç olmasını gösterdi.

"İngiltere ile ilgili en büyük kuşkum genç bir takım olmaları. Ayrıca üzerlerindeki baskıdan da endişeliyim. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, tecrübesiyle İngiltere'yi mağlup etti. Bence İngiltere için her şey gruptaki son maç olan Çekya maçında belli olacak.

"Maguire ve Henderson Euro 2020'ye yetişemezse İngiltere için işler karışır. Bu iki oyuncu olmadan turnuva daha da zorlaşır.

"Diğer favorilerden bahsetmek gerekirse; bu takım gördüğümüz en iyi İtalya değil ancak söz konusu İtalya ise neler olacağını bilemezsiniz. Almanya da bence son yıllarda çok güç kaybetti.

"İspanya, kupayı alabilecek güçte değil. Sergio Ramos'u kadroya almamak, David Beckham'ı İngiltere kadrosuna almamak gibi bir şey."

Rooney ayrıca, İsveç ve Danimarka'nın izlenmeye değer takımlar olduğunu İskoçya'nın da iyi maçlar çıkarabileceğinin altını çizdi.