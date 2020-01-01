Wayne Rooney, Derby County'de!

34 yaşındaki İngiliz futbolcu, Championship ekiplerinden Derby County ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngitere Championship ekiplerinden Derby County, son olarak D.C United forması giyen 34 yaşındaki golcü futbolcu Wayne Rooney transferini resmen açıkladı.

Derby, daha öncesinde Rooney'nin Ocak 2020'den itibaren oyuncu-antrenör olarak takıma katılacağını açıklamıştı.

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Yapılan açıklamaya göre Rooney ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Derby yönetimi, tecrübeli ismin futbol oynarken bir yandan da teknik direktör Phiip Cocu önderliğinde antrenör görevini de sürdüreceğini belirtti.

Kasım ayından beri yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katılan deneyimli santrfor, Premier Lig ekiplerinden ile efsaneleşmiş ve yaklaşık 20 yıllık futbol kariyeri boyunca 700'ü aşkın resmi karşılamada görev alarak 300'ün üzerinde gol kaydetmeyi başarmıştı.

Kırmızı Şeytanlar ile 5 Premier Lig şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Rooney, toplamda 16 kupa kazandı.