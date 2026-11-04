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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Watkins'in eşi Suudi Arabistan'ı terk etti: Bu adımı çocuklarım için attım

Al Hilal
O. Watkins
Suudi Arabistan
İngiltere

Tüm ayrıntılar

İngiliz forvet Ollie Watkins'in eşi Ellie, Arap bölgesinde son dönemde yaşanan güvenlik durumu ve gerginlikler nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılıp Birleşik Krallık'a dönme kararı aldı.

Bu gelişme, İngiliz oyuncunun Aston Villa'dan 60 milyon sterlinlik bir transferle Suudi ekibi Al Hilal'e geçmesinden yalnızca birkaç ay sonra geldi.

Ellie, "TikTok" platformunda paylaştığı bir video aracılığıyla İngiltere'ye dönme kararını açıkladı ve gerginlikler yatışıp ailenin yeniden bir araya gelmesi mümkün olana kadar çocuklarına daha istikrarlı bir ortam sağlamak amacıyla mevcut durumdan uzak kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Watkins'in eşi, "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bazı gelişmeler oldu, ben Birleşik Krallık'a döndüm ve bir süre burada kalmayı umuyorum. Bunun tam olarak ne kadar süreceğini bilmiyorum, ancak Suudi Arabistan'daki çatışmalar ve mevcut durum göz önüne alındığında, işler yatışana kadar burada kalmaya karar verdik."

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07 Kas 2026

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Ve ekledi: "Yeniden bir araya gelebilene kadar çocuklarıma bir nebze normal bir hayat garanti etmek için bu adımı atmam gerektiğini hissettim."

Öte yandan Watkins, eşi ve çocuklarının önümüzdeki dönemde kendisinden uzak olmasına rağmen Al Hilal'deki kariyerine devam edecek. Oyuncu, yolculuğunu tamamlamak için Suudi Arabistan'da kalacak; kendisinin yıllık 24 milyon sterlinlik bir maaş aldığını da belirtelim.

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