İngiliz forvet, Al Sadd karşısında alınan galibiyetin ardından ne söyledi?

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Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, Suudi ekibinin bu sezon AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı.

Hilal, bugün salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda oynanan ve Asya organizasyonunun lig aşamasının ikinci haftasına denk gelen karşılaşmada ev sahibi Sadd'ı 2-0 yendi.

Watkins, mücadelenin 40. dakikasında ceza sahası içinde kendisine gelen topu yatar pozisyondan ustalıkla ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı.

İngiliz forvet, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan'ın "El-Şark el-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Zor bir maçtı, yetenekli oyuncularla karşılaştık ve maça yavaş bir tempoyla başladık. Ancak sonunda kazanmayı başardık, en önemlisi de bu."

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Watkins şöyle devam etti: "Maçlara hazırlıklar her zaman kesintisiz sürüyor ve sahada bizden isteneni verdik."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi sahasında büyük ve güçlü bir takımla karşılaştık. Hedefimiz net ve büyük: şampiyonluk kupasını kazanmak."

Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Hilal, Asya organizasyonunun Batı Grubu'nda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ayn ve İran temsilcisi İstiklal Tahran'ın averajla gerisinde kalarak üçüncü sırada yer alıyor.