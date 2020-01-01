Watford'da üç kişi koronavirüse yakalandı

İngiliz ekip, bir oyuncu ve iki teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Premier Lig yönetimi, geçtiğimiz pazar ve pazartesi günlerinde yapılan 748 koronavirüs testinden 6'sının pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından , asistan menajeri Ian Woan'ın bu 6 kişiden biri olduğunu duyurdu.

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Bir açıklama da 'dan geldi. İngiliz ekip resmi internet sitesinin yayımladığı resmi açıklamada bir oyuncu ve iki teknik ekip üyesinin koronavirüse yakalandığını ve karantina protokollerinin uygulanmaya başlandığını belirtti.

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Testi pozitif çıkan kişilerin kim olduğu ise açıklanmadı.

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı İngiltere Premier Lig'de sezonun Haziran ayında devam etmesi planlanıyor.