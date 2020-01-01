Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Watford forması giyen Gerard Deulofeu'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi 'un İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Watford Kulübü, ligdeki maçında sakatlanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deulofeu'nun sağ dizinde menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

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Deulofeu'nun dizinden operasyon geçireceği ve sezonu kapattığı belirtildi.

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Sahalara dönmesinin en az 6 ay sürmesi beklenen İspanyol futbolcu, bu sezon takımıyla 30 maça çıktı ve 4 gol attı.

Ligde Liverpool'u 3-0 mağlup eden Watford, rakibinin 44 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.