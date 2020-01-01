Watford maaşlarda erteleme yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " , ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Premier Lig'de daha önce , ve Sheffield United maaş ertelemesi, ise maaş indirimi yapmıştı.