Watford, Javi Gracia'nın görevine son verdi
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Premier Lig ekiplerinden Watford, Javi Gracia'nın görevine son verdi.
Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve çıktığı dört maçtan yalnızca bir puan toplayan Watford'da teknik direktör Javi Gracia ile yollar ayrıldı.
Gracia, 2018 yılının başında Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilmiş ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
49 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz sezon Watford ile FA Cup finalinde oynamış ve Premier Lig'i 11. sırada tamamlamıştı. Ancak 2019-20 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Gracia'nın takımı, bu sezon Brighton'a 3-0, Everton'a 1-0, West Ham United'a 3-1 mağlup olurken, Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.
Watford milli ara sonrası ligdeki ilk maçını 15 Eylül Pazar günü Arsenal ile oynayacak.