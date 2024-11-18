Wanda Nara, sevgilisinin konserinde sahneye çıkarak Mauro Icardi'yi çıldırttı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, Arjantinli yıldızı bir kez daha çıldırttı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mouro Icardi ve çocuklarının annesi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

24 yaşındaki Arjantinli rapçi L-Gante ile bir süredir aşk yaşayan Wanda Nara, bu kez konserde boy gösterdi.

Sevgilisini dinlemeye giden 37 yaşındaki model, sosyal medyada yine gündem oldu.

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Bir anda sahneye çıktı

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'nin konser verdiği esnada sahnede bir görevli, şarkıcının omzunu dürttü.

Ardından L-Gante, perde arkasına gitti ve karşısında yeni hayat arkadaşı Wanda Nara'yı gördü.

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile birlikte sahneye çıktı. İkili, sahnede samimi pozlar verdi.

İşte o anlar:

Mauro Icardi ne demişti?

Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wanda Nara'nın 'şiddet' iddialarını reddetmiş ve şunları söylemişti:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor.

"Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."