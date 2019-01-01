Wanda Nara: PSG en kötü seçenekti

Kiralık olarak PSG’ye transfer olan Mario Icardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Fransız ekibin en kötü seçenek olduğunu söyledi.

Yaz transfer dönemi başladığından beri hakkında birçok spekülasyon çıkan Mauro Icardi, dönemin son gününde ekiplerinden ile anlaştı.

Fransız ekip, 2022 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan ve , , , ’in ilgilendiği Icardi’yi 70 milyon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Arjantinli oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, katıldığı Morfi Telefe programında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nara “Her zaman Paris’te yaşamak istedim ama bu ideal senaryo değildi. Mauro’nun PSG’ye gideceğini kimse bilmiyordu. Ufak bir çanta hazırlayıp yola çıktı. Çocuklarımız İtalya’da okula gidiyor. Üç seçenek arasında en kötüsü Paris Saint-Germain’di. Çünkü Paris yerine çocuklarımla beraber Milano’da kalacağım” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu Inter formasıyla çıktığı 219 maçta 124 gol kaydetmeyi başardı.