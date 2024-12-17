Wanda Nara'dan olay Mauro Icardi ifşası! Tüm mesajları yayınladı...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılmış olsa da ikili arasındaki olaylar manşetleri süslemeye devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı. Ancak yıldız futbolcu ile alakalı Wanda Nara özelinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi özel hayatıyla yeniden gündemde.

Kısa süre önce Icardi ile birlikteliklerini noktaladıklarını açıklayan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkiye başladığını duyurmuştu.

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Mesajları ifşa etti

Daha önce Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını yayınlayan Wanda Nara, bu kez de annesinin yıldız golcüye attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o mesajlar:

1 Aralık: "Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim, kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana nerede ve saat kaçta olduğunu söyle çünkü senin yanında olmak istiyoruz."

2 Aralık: "Günaydın Mou, ameliyatın için en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attğın günü üzülerek anımsıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamadı."

8 Aralık: "Merhaba Mou, nasıl gidiyor, daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni teklif etmek istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin yere getiririm. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğimizi biliyorum. Sana bir sarılma gönderiyorum ve seni seviyorum"

Söz konusu ifşalarda, Mauro Icardi'nin Whatsapp profil fotoğrafının aslan olması dikkatlerden kaçmadı.