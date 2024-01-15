Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile geçirdiği ilk özel geceyi anlatması sosyal medyada olay oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Nara, Arjantinli yıldızla geçirdiği ilk özel geceyi açık açık anlattı.

Wanda Nara neler söyledi?

Mauro İcardi ile Brezilya'da olan Wanda Nara, ilk özel gecelerini anlatırken şu detayları verdi:

"Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı.

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"Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim. Her dört saatte bir Ibuprofen aldım."

Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Şu anda eşi Wanda Nara ile Brezilya'da bulunan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının kadrosunda yer almıyor.

Arjantinli yıldızın Trabzonspor mücadelesinde oynama ihtimali de düşük görünüyor.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile 21. hafta maçına 21 Ocak'ta deplasmanda çıkacak.