Galatasaray'ın yıldız forveti Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'ın formasını giymesi bekleniyor.

Galatasaray'ın 2022/23 sezonunun yaz transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performans taraftarları büyülüyor.

Attığı goller ve takımına sunduğu katkıyla taraftarların sevgilisi olan Arjantinli golcünün, takımda kalması için şimdiden Galatasaraylı yöneticilerin devrede olduğu aktarılıyor.

Ancak, tüm uğraşlara rağmen şimdilik net bir şey olmasa da Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, "Icardi'nin geleceği ne olacak, Türkiye'de kalacak mı?" sorusuna verdiği yanıtla taraftarların gönlüne su serpti.

Wanda Nara / Instagram

Ne oldu?

Arjantinli model, bu soruya aslan ve kalp emojisi koyarak Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmak istediğine dair söylentileri güçlendirdi.

Wanda Nara, Galatasaray formasını giyerek kızıyla beraber bu soruya yanıt verdi.

Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kalmadan Icardi'nin durumunu çözmesi beklenirken Arjantinli golcünün Premier Lig'den bazı taliplerinin olduğu da aktarılıyor.

Bu nedenle sarı-kırmızılıların elini çabuk tutması gerektiği ve yıldız golcüsünü takımda tutarak taraftarlarını mutlu etmesi bekleniyor.

Icardi'nin performansı

Süper Lig'de forma giydiği 19 maçta 14 kez ağları havalandıran Arjantinli golcü, 7 de asist katkısında bulundu.

Mauro Icardi, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yıldız golcünün, sarı-kırmızılı ekibin formasını giydiği 21 maçta 15 gol ve 8 asistlik katkısı, onu taraftarların sevgilisi yaptı.