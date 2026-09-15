Suudi spor yorumcusu Velid el-Ferrac, bugün salı akşamı Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Nassr'ın ev sahibi Al Ain karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nassr son derece kötü bir maç ortaya koydu ve çok sayıda savunma hatasından muzdarip oldu; böylece Asya serüvenine ağır bir mağlubiyetle başladı.

Al Ain'in dört golünü Hüseyin Rahimi iki golle (25. ve 63. dk), Sufyan Rahimi (72. dk) ve Georgios Giakoumakis (85. dk) kaydetti.

El-Ferrac, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Ağır oldu, ama belki de ardından hızlı bir tedavinin geleceği bir sarsıntı olur."

Nassr'ın, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nde 7 maçta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer aldığını hatırlatalım; takım 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Nassr sezon başından bu yana özellikle savunma ve kalecilikte yaşanan felaket niteliğindeki hatalardan muzdarip; bu durum taraftarlar arasında büyük öfkeye yol açtı.

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