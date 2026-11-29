Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinde teknik ekiplerin geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Spor yorumcusu Walid Al-Faraj, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittihad'ın teknik direktörleri Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Marino Pusic ve Jens Fissing'in performanslarının taraftar ve medya izlenimlerinden bağımsız olarak, rakamlar ve sonuçlar üzerinden değerlendirilmesine dair soruları gündeme getirdi.

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“Rotana Sport ile Walid” programında konuşan Al-Faraj, Al Ahli'nin teknik direktörünün şu aşamada görevden alınmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Al-Faraj'a göre bu sonuçlar teknik boyutla sınırlı kalmayacak, transferler ve oyuncularla sözleşme yenileme dosyasına da uzanacak. Çözümün kulüp sahibinin olağanüstü bir müdahalesini gerektirebileceğini belirten Al-Faraj, buna karşılık önemli bir soru da sordu: Göreve gelebilecek, boşta olan kaliteli bir teknik direktör var mı?

Pusic: Aksiliklere rağmen 27 puan

Hollandalı Marino Pusic'in Al Ahli serüveni, dört teknik direktör arasında en çok tartışılanı gibi görünüyor. Özellikle iniş çıkışlı sonuçlar ve taraftarların ayrılık talepleri bu tartışmayı alevlendiriyor, ancak rakamlar daha ayrıntılı bir tablo ortaya koyuyor.

Al Ahli, onun yönetiminde Roshn Ligi'nde 13 maça çıktı. Hiç beraberliği bulunmayan takım 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı, maç başına 2,08 puan ortalamasıyla 27 puan topladı ve dördüncü sırada yer aldı. Oyuncular 34 gol atarken takım kalesinde 21 gol gördü.

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İyi hücum performansına rağmen bazı olumsuz sonuçlar soru işaretleri bıraktı. Bunların başında Al Shabab karşısındaki 1-6'lık mağlubiyet ile Al Qadsiah ve Al Kholood'a karşı alınan yenilgiler geliyor. Bu durum, Pusic dönemini değerlendirmeyi galibiyet sayısına bakmaktan çok daha karmaşık hale getiriyor.

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Inzaghi önde, Postecoglou takipte

Öte yandan İtalyan Simone Inzaghi, Al Hilal'de güçlü rakamlara imza atıyor. Takımını ligde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 mağlubiyete taşıyan Inzaghi, maç başına 2,75 puan ortalamasıyla 33 puan toplayarak zirvede yer alıyor. Al Hilal bu süreçte 35 gol atarken kalesinde yalnızca 10 gol gördü.

Postecoglou yönetimindeki Al Nassr ise 13 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puan topladı. 30 gol atıp 14 gol yiyen takım, Al Hilal'in 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

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Al Ittihad'da ise Alman Jens Fissing, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Maç başına 2,25 puan ortalamasıyla 27 puan toplayan takım beşinci sırada yer alıyor.

Al Ahli'yi sıcak bir yaz bekliyor

Rakamlar şu ana kadar Inzaghi'nin üstünlüğünü ortaya koyarken Postecoglou, Fissing ve Pusic'in performanslarının birbirine yakın olduğunu gösteriyor; her ne kadar her takımın koşulları ve oynadığı maç sayısı farklı olsa da.

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Ancak en çok tartışılan, Pusic'in geleceği gibi görünüyor. Özellikle Al-Faraj'ın, Al Ahli ve Al Hilal'in teknik direktörlerinin önümüzdeki yaz ayrılabileceğini dile getirmesi ve Al Ahli'nin yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamasını beklemesi bu tartışmayı büyütüyor.

Al Ahli'nin açmazı ise teknik direktör değişikliğinin sorunları mutlaka çözeceği anlamına gelmemesi. Aksine bu adım yeni sözleşme ve mali dosyalar açabilir. Kulüp, mevcut sonuçlar, değişikliğin maliyeti ve rekabet edebilecek bir takım kurmanın gereklilikleri arasında denge kuracak, iyi hesaplanmış bir karara ihtiyaç duyuyor.