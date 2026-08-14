Suudi Arabistanlı medya adamı Walid Al-Faraj'ın ekranlara dönüşü daha yeni başlamıştı ki, kendiliğinden gelişen bir an tüm dikkatleri üzerine çekti. Kendisini birkaç saniyeliğine eski programının adının esiri olarak buldu; bu komik sahne, eski isme yıllarca süren bağlılığın, yeni bir medya deneyimine geçmekle bir anda ortadan kalkmadığını ortaya koydu.

Yeni programı "Rotana Sport ma'a Walid"in açılışı sırasında Al-Faraj, refleks olarak yanlış konuşup "Action ma'a Walid" dedi. Bu, MBC grubuyla geçmiş deneyimi boyunca uzun yıllar sunduğu programın adıydı. Ancak diline dolanan bu hatayı hızla fark edip yayında düzeltti.

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Durumu görmezden gelmek ya da doğrudan program bölümlerine geçmek yerine Al-Faraj, hatayı her zamanki neşeli tavrıyla karşıladı ve şöyle dedi: "Kusura bakmayın, henüz alışamadık, çocuklar da erkenden bir hata bekliyorlar." Bu sözleriyle, ilk çıkışta herhangi bir sürçmeyi bekleyen ekip arkadaşlarına ve takipçilerine işaret etti.

Bu an kısa sürede takipçiler arasında dilden dile dolaşan bir malzemeye dönüştü; özellikle de Al-Faraj'ın yeni deneyimindeki ilk çıkışında yaşanması, programın açılışına hiç beklenmedik komik bir an kazandırdı.

Al-Faraj'ın bu sürçmesi, "Action ma'a Walid" programıyla geçirdiği uzun yıllar göz önüne alındığında anlaşılır görünüyor. Bu program, o dönem boyunca onun medya varlığının ve Suudi spor kamuoyu nezdindeki kişisel markasının temel bir parçası haline gelmişti.

Bu uzun bağlılığın ardından "Rotana Sport ma'a Walid"e geçiş, Al-Faraj'ı yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı; yalnızca farklı bir program sunmak değil, aynı zamanda önceki deneyimle bağlantılı alışkanlıklardan da kurtulmak.