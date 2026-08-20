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Waleed Al-Farraj ateş püskürdü: Benzema'nın burada olmasının sebebini bilmiyorum!

K. Benzema
Al Hilal
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Ünlü medya insanından çarpıcı açıklamalar

Spiker Walid el-Ferrac, Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema'ya, Perşembe akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında Feyha karşısında sönük bir performans sergilemesinin ardından sert bir şekilde yüklendi.

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Benzema, Hilal'in 3-0'lık net galibiyetle bitirdiği karşılaşmada ilk 11'de yer aldı, ancak Fransız forvet beklenen hücum katkısını sunamadı. Bu durum, "Lider"le birlikte performansına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

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El-Ferrac, "Rotana Sport ma'a Walid" adlı programında, Benzema'nın sergilediği performansa şaşırdığını dile getirdi ve takıma katılışına eşlik eden büyük beklentiler göz önüne alındığında, oyuncunun Hilal'de bu şekilde devam etmesinin nedenini sorguladı.

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Al Hilal
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El-Ferrac şunları söyledi: "Karim Benzema ne yapıyor? Hilal'de bulunmasının sırrını da bilmiyorum!" Bu, takımın hücumunu beklenen şekilde yönetme kabiliyeti konusunda taraftar kitlesinin bir kısmını şimdiye dek ikna edemeyen Fransız forvetin performansına yönelik doğrudan bir eleştiriydi.

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Suudi spiker şöyle devam etti: "Ya bitti ya keyfi yok ya da gitmek mi istiyor?" El-Ferrac, oyuncunun durumunu açıklamaya çalıştığı çeşitli ihtimallere işaret ederek, şu an sunduğu performansın teknik değeri ve büyük geçmişiyle bağdaşmadığını vurguladı.

El-Ferrac hücumunu şöyle tamamladı: "Hiçbir hatırası yok, sanki 'Sizinle oynadığım için Rabbinize şükredin' der gibi." Benzema'nın durumuna dair bu keskin tanımlamayla birlikte, Simone Inzaghi'nin Feyha galibiyetinin ardından oyuncunun "iyi olduğunu ve takıma hizmet edeceğini" vurgulamasına rağmen, forvetin Hilal'deki geleceğine ilişkin sorular yeniden alevlendi.

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