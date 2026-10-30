Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin, Real Betis'in kanat oyuncusunun Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimali azaldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, oyuncunun isminin sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'ya alternatif arayışı içindeki Fransız kulübüyle anılmasına rağmen, transferin şu anda büyük bir şansı olmadığını açıkladı.

Moretto, Ezzalzouli'nin Real Betis'ten ayrılmaya yaklaşmadığını belirterek, oyuncunun Achraf Hakimi'yi temsil eden menajerle aynı kişiye bağlı olmasının ve ikisi arasındaki güçlü dostluğun, Paris Saint-Germain'e transfer olacağı anlamına gelmediğini açıkladı.

İtalyan gazeteci "DAZN" aracılığıyla şunları söyledi: "Ezzalzouli'nin menajerinin Hakimi ile aynı kişi olduğu ve ona çok yakın bir arkadaş olduğu doğru, ancak oyuncu geçen yaz Real Betis'ten ayrılma fırsatını zaten elde etmişti. Fakat kulüple 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi var ve orada çok mutlu. Paris Saint-Germain'e transfer meselesinin şu anda büyük bir şansa sahip olmadığı bana bildirildi."

Ezzalzouli'nin ismi, Barcelona maçında ön çapraz bağlarında yırtık yaşayan ve bu nedenle sezonun geri kalan müsabakalarına katılamayacak olan Kvaratskhelia'nın yokluğunu telafi etmek için Paris Saint-Germain'in önündeki olası seçenekler arasında yer almıştı.

Fransız kulübü, teknik ve idari ekip takımın kadrosunu güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu gördüğünde genellikle transfer piyasasına girmekten çekinmez. Bu durum, hücum hattını desteklemek için yeni bir oyuncuyla anlaşma olasılığına dair tahminlerin kapısını açtı.

Ezzalzouli, İspanyol futbolunda fark yaratma kabiliyeti en yüksek hücum oyuncularından biri haline geldikten sonra son dönemde büyük bir gelişim gösterdi ve Avrupa sahnesinde de daha büyük bir yer edindi.

Faslı oyuncunun geçen sezonki rakamları, seviyesindeki gelişimin boyutunu yansıtıyor; 15 gol atıp 13 asist yaparak hücum düzeyinde gerçekleştirdiği niteliksel sıçramayı teyit etti.