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Wahbi: Fas'ın Brezilya karşısında sergilediği performans "olağanüstü" değil

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
M. Ouahbi
Brezilya
Fas
ABD

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, takımının olağanüstü bir performans sergilemediğini söyledi.

BeIN Sports kanalına yaptığı açıklamada Wahbi, "İlk yarıda olağanüstü bir performans sergiledik mi? Öyle değildi, bunu daha önce Norveç karşısında da yapmıştık" dedi.

"İşleri gerektiği gibi ve planladığımız şekilde yaptık, ancak Carlo Ancelotti'ye karşı oynamak kesinlikle kolay değil" diye devam etti.

"İkinci yarıda Brezilya milli takımındaki değişikliklere uyum sağladık ve savunmada boşlukları kapattık" dedi.

"Defansif bir maç oynamayı planlamadık, aksine iyi ve ikna edici bir maç çıkarmaya çalıştık" diye vurguladı.

Dünya Kupası
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İskoçya
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Fas
MAR
Dünya Kupası
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Brezilya
BRA
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Haiti
HAI

Wahbi, "İlk maçımızı kazanamadık, ancak ikinci turda İskoçya karşısında galibiyet arayacağız" dedi.

"Bu, farklı bir rakip, farklı sorunlar ve bu maçtan farklı çözümler gerektiren farklı bir mücadele olacak, ancak özgüvenimiz yüksek" diye sözlerini tamamladı.

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