Fas teknik direktörü Mohamed Wahbi, kaleci Yassine Bounou'nun Brezilyalı forvet Raphinha ile çarpışmasının ardından omzundaki sakatlığın ciddiyetini belirlemek üzere bugün Pazar günü ayrıntılı tıbbi muayenelerden geçeceğini açıkladı.

Bu olay, MetLife Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Fas ile Brezilya arasında 1-1 berabere biten maç sırasında meydana geldi.

35 yaşındaki kaleci, 84. dakikada hücum eden Brezilyalı forvetle şiddetli bir çarpışmanın ardından sol bacağının alt kısmında ağrı hissettiğini belirtmiş ve daha sonra sahada sol kolunun üst kısmını tutarak yere yığılmıştı.

Maçın ardından Atlas Aslanları'nın teknik direktörü Mohamed Wahbi, kalecinin vücudunun üst kısmındaki sakatlık konusunda endişeler olduğunu doğruladı ve bu hafta sonu yapılacak ek tetkiklerin hasarın boyutunu kesin olarak belirleyeceğini belirtti.

ESPN'in aktardığı maç sonrası açıklamalarında Wahbi, "Omzunda bir çarpışma oldu, başka bir şey yok. Onu gördüğümde bana iyi olacağını söyledi, ancak hafif bir çarpışma oldu ve ağrı hissediyor" dedi.

Atlas Aslanları'nın teknik direktörü şunları ekledi: "Bazı ek tetkikler yapmamız gerekiyor. Maçı tamamlayabilmesi olumlu bir gelişme olsa da, şu anda başka bir şey söyleyemem."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Yarın daha fazlasını öğreneceğiz. Şu anda durum endişe verici veya ciddi görünmüyor. İnşallah bir sonraki maça hazır olacak. Bu turnuvada da daha fazla temas yaşayacağından eminiz."

Fas milli takımı, 19 Haziran'da Boston'da Grup 3'ün ikinci turunda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, grup aşamasını beş gün sonra Atlanta'da Haiti ile oynayacağı maçla tamamlayacak.