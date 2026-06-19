Wahbi: Bayern Münih, Al-Sibari’ye baskı yapmıyor… Kompany ise durumu anlıyor

Fas Milli Takımı teknik direktörü Muhammed Wahbi, yıldız oyuncusu İsmail El-Sebari’nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Bayern Münih’e transfer olacağına dair dolaşan haberler hakkında konuştu ve oyuncunun bu konuyu sakin bir şekilde ele aldığını ve tüm dikkatini “Atlas Aslanları”na olan yükümlülüklerine verdiğini vurguladı.

Faslı “Al-Batal” sitesi, Wahbi’nin açıklamalarını aktardı. Wahbi, bu açıklamalarda El-Sibari’nin transfer meselesinin henüz kesinleşmediğini vurguladı ve tüm tarafların bu konuyu sakin bir şekilde ve herhangi bir baskı altında kalmadan ele aldığını belirtti.

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Wehbe, basın açıklamalarında şunları söyledi: "Zamanlama konusu bizim elimizde değil, bu çok açık. Ayrıca transferin kendisi de henüz resmi olarak sonuçlanmadı... Faslı oyuncular büyük kulüplere transfer olduğunda çok gurur duyuyoruz ve Bayern Münih de bu büyük kulüplerden biri. Ayrıca oyuncu şu dönemde çok sakin ve dengeli görünüyor, bu konuda herhangi bir gerginlik yok."

Ve ekledi: "Bayern Münih’in iletişimde baskı ya da gerginlik yaratma taktiği uyguladığını sanmıyorum. Her taraf arasında işler iyi ve sakin bir şekilde ilerliyor ve oyuncu şu anda tamamen Fas milli takımına odaklanmış durumda. Vincent Kompany’yi (Bayern teknik direktörü) iyi tanıyorum ve onun da durumu anladığını düşünüyorum; şu anda önceliğin Fas milli takımı olduğunu biliyor.”

Şöyle devam etti: “İyimser ve rahatız. Bu transfer gerçekleşirse çok gurur duyacağız, çünkü büyük bir kulübe doğru atılmış bir adım olacak. Hedefimiz her zaman en iyi Faslı oyuncularımızı dünyanın en büyük kulüplerinde görmek.”

Hatırlanacağı üzere El-Sibari, 2026 Dünya Kupası 3. Grup'un ilk turunda Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Fas'ın golünü atmıştı.

Son zamanlarda basında yer alan haberlere göre, PSV Eindhoven'ın yıldızı Bayern Münih ile anlaşmaya vardı ve hatta Dünya Kupası'nın ardından takıma katılmak üzere ABD'de sağlık kontrolünden geçti.