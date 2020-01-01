Wagner Ribeiro: Neymar, en az 2 sene daha PSG'de

Neymar'ın menajeri Wagner Ribeiro, oyuncunun Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu ve en az iki yıl daha burada kalacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan 'de uzun süredir transfer gündeminden düşmeyen Neymar ile ilgili menajerinden açıklamalar geldi.

28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Wagner Ribeiro, Revista Placar'a verdiği röportajda Neymar'ın en az 2 sene daha PSG'de kalacağını belirtti:

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"Sakatlandığı zamanlarda mutsuz oluyor ve takımdan ayrılmayı düşünüyordu. 'ya dönmeyi; hatta 'e gitmeyi planlıyordu. Şimdi geldiği noktada ise ne kadar keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Neymar burada mutlu, neden ayrılsın ki? Bence en az 2 sene daha Paris'te kalacaktır."

Daha fazla takım

Ribeiro, takımdan ayrılması gündeme gelen Arjantinli dünya yıldızı 'nin PSG'ye gelme ihtimalinden de söz etti:

"Messi'nin PSG'ye transfer olması, Neymar'ın Barcelona'ya dönmesinden daha kolay. Neymar, Messi ve Ronaldo'yu bir arada düşünün... Ciddiyim, 'ın ekonomik gücünden hiç şüphem yok."