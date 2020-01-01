Wagner Ribeiro: Neymar, en az 2 sene daha PSG'de
Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Paris Saint-Germain'de uzun süredir transfer gündeminden düşmeyen Neymar ile ilgili menajerinden açıklamalar geldi.
28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Wagner Ribeiro, Revista Placar'a verdiği röportajda Neymar'ın en az 2 sene daha PSG'de kalacağını belirtti:
"Sakatlandığı zamanlarda mutsuz oluyor ve takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Barcelona'ya dönmeyi; hatta Real Madrid'e gitmeyi planlıyordu. Şimdi geldiği noktada ise ne kadar keyifli olduğunu görebiliyorsunuz. Neymar burada mutlu, neden ayrılsın ki? Bence en az 2 sene daha Paris'te kalacaktır."
Ribeiro, takımdan ayrılması gündeme gelen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin PSG'ye gelme ihtimalinden de söz etti:
"Messi'nin PSG'ye transfer olması, Neymar'ın Barcelona'ya dönmesinden daha kolay. Neymar, Messi ve Ronaldo'yu bir arada düşünün... Ciddiyim, Katar'ın ekonomik gücünden hiç şüphem yok."