VVV-Venlo, ADO ve NAC’ın eski oyuncusu Ahmed Ammi (45) hayatını kaybetti

ADO Den Haag, VVV-Venlo ve NAC başta olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giyen eski futbolcu Ahmed Ammi, 45 yaşında hayatını kaybetti. Fortuna Sittard, Ammi’nin vefatını salı öğleden sonra duyurdu. Eski profesyonel futbolcu, bağırsak kanserinin etkileri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulübün internet sitesinde, "Ahmed son yıllarda Fortuna Sittard altyapısında 19 Yaş Altı takımının başantrenörü olarak görev yapıyordu. Genç oyuncuların gelişimi için her gün tutku, bilgi ve adanmışlıkla çalıştı" ifadeleri yer aldı.

"Ahmed, ilgili bir antrenör, ilham verici bir mentor ve her şeyden önce sıcak ve samimi bir insan olarak tanınıyordu. Coşkusu, profesyonelliği ve kişisel ilgisiyle oyuncular, meslektaşları ve birlikte çalıştığı herkes üzerinde kalıcı bir iz bıraktı."

"Bir süre önce Ahmed ağır bir teşhisle karşı karşıya kaldı. O andan itibaren kansere karşı büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele etti. Ne yazık ki bu savaşı kazanamadı. Ahmed 45 yaşındaydı."

"Düşüncelerimiz onun eşi, çocukları, ailesi, arkadaşları ve onu tanıyan Fortuna ailesinin tüm üyeleriyle birlikte. Bu büyük kaybı atlatmalarında kendilerine güç ve sabır diliyoruz."

ADO Den Haag da vefat haberini üzüntüyle karşıladı. "Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte. Bu zor dönemde kendilerine güç ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu, Ahmed."

NAC, Ammi’ye saygı duruşu olarak 2007/08 sezonunda Ajax’a attığı harika golü paylaştı. "NAC, eski oyuncusu Ahmed Ammi’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiştir. 2007-2008 sezonunda Breda’da değerli bir güçtü. Ajax’a karşı attığı golü (1-3’lük galibiyet) herkes hâlâ hatırlıyordur. NAC, yakınlarına güç ve sabır diliyor."

Ammi, kariyerinde 2001 ile 2007 yılları arasında VVV-Venlo formasıyla tam 178 maça çıktı. Ardından NAC ve ADO Den Haag üzerinden bir sezonluğuna yeniden Limburg ekibine döndü. 2014’te aktif kariyerini KFC Uerdingen’de noktaladı. Sonrasında Fortuna Sittard’da altyapı antrenörü olarak çalışmaya başladı.

Ammi, vefatına kadar genç futbolcuların gelişimine katkı sunmayı sürdürdü. Fortuna, onun ölümüyle yalnızca değerli bir altyapı antrenörünü değil, her şeyden önce kulüp içinde çok sevilen bir insanı kaybetti. Ammi’nin geride eşi ve çocukları kaldı. 45 yaşındaydı.











