VVV efsanesi Keisuke Honda (39), kariyerinde on ikinci kulüple ani bir anlaşma imzaladı

Kasım 2024'ten beri kulüpsüz olan Keisuke Honda, profesyonel futbol kariyerine devam edecek. Geçmişte VVV-Venlo ve Vitesse formalarını giyen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, FC Jurong ile sözleşme imzaladı.

Honda, önümüzdeki sezondan itibaren tekrar futbol oynamaya başlayacak. Japon oyuncu, tanınmış ismiyle yeni bir projenin lansmanını destekleyecek.

Jurong şu anda Albirex Niigata adını taşıyor, ancak gelecek sezondan itibaren bu yeni isimle yoluna devam edecek. Singapur'da altı kez şampiyon olan kulüp, Honda ile Asya'daki başarısını daha da genişletmeyi umuyor.

Honda, dört yıl önce profesyonel futboldan emekli olmuştu, ancak 2024'te emekliliğinden dönerek Bhutan'daki Paro FC'de oynamaya başladı. Orada iki resmi maçta toplam 135 dakika forma giydi.

Bundan önce Honda'nın son resmi maçı, 3 Kasım 2021'de Litvanya'daki FK Sūduva'da oynanmıştı. Haziran ayında 40. yaş gününü kutlayacak.

Başkan Daisuke Korenaga, 98 kez Japonya milli forması giyen oyuncunun gelişinden çok memnun. “Güzel bir kale inşa etmek için sağlam bir temele ihtiyacınız vardır. Keisuke Honda'nın gelişiyle bu temele dünya çapında bir deneyim katıyoruz. Yüz yıl sürecek bir miras inşa etmek istiyoruz. Zafer için her şey. Ve uzak bir gelecek için.”

Honda için Jurong, on ikinci kulübü olacak. Honda sırasıyla Nagoya Grampus, VVV, CSKA Moskova, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftçi Baku, Sūduva ve Paro takımlarında forma giydi.