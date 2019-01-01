Volkan Demirel'e 3 maç ceza!

Trabzonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ın cezaları açıklandı.

PFDK, maçı sonrasında yaşananlar nedeniyle kaptanı Volkan Demirel'e 3 maçtan men ve para cezası verdi.

Karşılaşma sonrasında Trabzonspor'un teknik ekibinden Gökhan Kandemir ile bir tartışma yaşayan Volkan Demirel, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda, "Trabzonspor'un analizcisi midir, tercümanı mıdır nedir maçın ardından soyunma odasına girereken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim!" şeklinde konuşmuştu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe. sporcusu Volkan Demirel'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Trabzonspor görevlisine hak mahrumiyeti

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü görevlisi Gökhan Kandemir'e de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin ligde sırasıyla , Akhisarspor ve ile oynayacağı maçlarda görev alamayacak.

Sadık Çiftpınar'a para cezası

Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasında oyundan atılan Sadık Çiftpınar'a ise ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunması nedeniyle 13.000 TL para cezası verildi.