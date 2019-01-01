Volkan Demirel yeni sözleşme istiyor

Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, iki yıl daha sarı lacivertli formayı giymek istiyor.

Gelecek sezon için kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan ’de Volkan Demirel’in akıbeti de merakla bekleniyor.

Milliyet’ten Celal Umut Eren’in haberine göre 37 yaşındaki Volkan Demirel henüz futbolu bırakmayı düşünmüyor.

17 yıldır Sarı-Lacivertliler’e hizmet eden tecrübeli file bekçisinin iki yıl daha takımda kalmak istediği iddia ediliyor.

Futbolu bırakmadan önce bir şampiyonluk daha kazanıp 4. yıldızı kulübe kazandırmak isteyen Volkan’ın yeni sözleşmede maddi konulara takılmayacağı da konuşuluyor.

Volkan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta görev yaparken kalesinde ise 19 gol gördü.