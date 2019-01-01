Volkan Demirel sözleşme imzaladı mı? Fenerbahçe'de kaldı mı? Hangi takıma gitti?
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Anadolu Agency
Fenerbahçe'nin simge olmuş isimlerinden Volkan Demirel ile sarı lacivertli kulüp anlaşmaya varamamış ve tecrübeli file bekçisi takımdan ayrılmıştı.
2 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimine az bir süre kala Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ve 38 yaşındaki eldiven için yeniden sarı lacivertli ekibe dönüş şansı doğdu.
Volkan Demirel sözleşme imzaladı mı?
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Volkan Demirel, herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı.
Volkan Demirel Fenerbahçe'de kaldı mı?
Sarı lacivertli kulübün transfer dönemi bitmeden tecrübeli oyuncuya kaleci-antrenörlük teklifinde bulunması bekleniyor.
Volkan Demirel hangi takıma gitti?
38 yaşındaki oyuncunun şu an bir takımı bulunmuyor.