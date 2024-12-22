Volkan Demirel, Şenol Güneş'in neden elini sıkmadı?

Trabzonspor maçında Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel deneyimli teknik direktöre neden tepkili?

Süper Lig'de zor günler geçiren iki takımın maçında 16 puanlı Trabzonspor, 14 puanlı Bodrum FK'yi konuk etti. Galibiyete ihtiyaç duyan iki ekibin maçında ilk düdük öncesi iki teknik direktör arasında soğuk rüzgarlar esti.

Maç öncesi seremonide Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in elini sıkmak için hareketlendi fakat Demirel elini uzatmadı.

Şenol Güneş'le el sıkışmayan Volkan Demirel doğrudan kulübeye gitti.

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Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında ne yaşandı?

HT Spor'da yer alan bilgilere göre, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli almadı. Volkan Demirel o dönemde Hatayspor'da görev yapıyordu ve depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay'dı.

Şenol Güneş 2023'ün Temmuz ayındaki açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu sene takımlar nerede antrenman yapıyor? Hatayspor ve Gaziantep FK, Riva'da çalışıyor. Geçen sene de yaparlardı. Biz bunu söylerken sistemin çökmemesi için söylüyoruz. Bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman 15 gün matem tutup sonrasında kararlar alıyoruz. Yöneticiler karar almalıdır ve bu güvenilir olmalıdır."

Volkan Demirel ise Şenol Güneş'in bu sözlerine şu yanıtı vermişti: "Ben depremden sonra oynayamazdım. Çünkü bir futbolcumu kaybettim. Bir tane sportif direktörümü kaybettim. Dört tane hocam enkazda kaldı. Beş, altı tane oyuncum enkazda kaldı. Ligler tekrar başladığında ben cenaze arıyordum, morgda cenaze teslim ediyordum. Ben o kafayla insanları bu maça çıkaramazdım."

"Yaşananları bilmiyorsunuz. Yaşananları anlatırsam, insanların yüzüne bakacak suratınız kalmaz. Geçen sene oynayamıyorduk ancak şu an herkesin karşısında dimdik durabiliriz."