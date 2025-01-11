Volkan Demirel golcü transferini Fenerbahçe'den yapacak

Golcü transferi yapmak isteyen Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK gözünü Fenerbahçe'nin oyuncusu Cenk Tosun'a dikti.

Bodrum FK küme düşme hattında

Volkan Demirel golcü transferi istiyor

Bu hamle Fenerbahçe'den gerçekleşebilir

NE OLDU? Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK, Süper Lig'de 17 haftada topladığı 15 puanla düşme hattında bulunuyor. 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Ege temsilcisi ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü transferi yapmayı hedefliyor.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, bir golcü transferi yapmak isteyen Bodrum FK, Fenerbahçe'de 3. santrfor durumuna düşen Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti. Bu transferin gerçekleşmesinde etkili olacak karar ise Cenk Tosun'dan çıkacak.

Cenk Tosun sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 10 maçta süre buldu. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

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SIRADA NE VAR? Bodrum FK, Süper Lig'de 11 Ocak'ta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Ancak Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK bu sezon büyük takımlarla oynadığı maçları kaybetti ve gol dahi atamadı.