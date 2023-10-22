Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin sebebini açıkladı

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyette tüm sorumluluğu üstlenirken oyun sistemini işaret etti.

Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-2 mağlup etti

Süper Lig'de 9'da 9 yaptılar

Volkan Demirel sistem hatası yaşadıklarını söylüyor

NE OLDU? Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve lig tarihinde 9'da 9 ile başlayan ilk takım oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sarı-lacivertliler karşısında alınan mağlubiyetin nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Volkan Demirel şunları söyledi: "İlk yarıdaki üçlü sistem Fenerbahçe'ye karşı planladığımız bir taktikti. Tamamen benim fikrim ve benim hatamdı. Bugün bir sistem hatası oldu. Bazen bu iş tutmaz kötü hoca olursunuz, tutunca da iyi hoca olursunuz. Daha sonrasında normal sistemimize döndük. İlk yarıda oyuncuları değiştirmeyi düşündüm ama oyuncularımı saha içinde ilk yarıda almak istemedim. İlk yarının bitmesini bekledim."

DAHA FAZLASI: Volkan Demirel ayrıca şunları söyledi: "Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu benim seçimim, bunu farklı şekilde yorumlayanlarda art niyet ararım. Buraya oyuncularımızla birlikte getirdik. Daha iyi yerlere geleceğimizi de biliyoruz. Bugün de ben karar verdim. Ama yine Volkan'da suç."

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BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise sonuçtan memnundu: "Her şey planladığımız gibi başladı. 2-0 öne geçtik. Sonra rakip 4'lüye döndü. Ancak ikinci yarıda hiç istemediğim bir oyun ortaya çıktı. Bundan ders çıkaracağız ve bu durumu düzeltmeye çalışacağız."