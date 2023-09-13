Volkan Demirel'den Altay Bayındır yorumu: "Onun için üzgünüm"

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferini yorumladı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'den ayrıldı

Artık Erik ten Hag ile çalışacak

Volkan Demirel takımdan ayrıldığı için üzgün

NE OLDU? Altay Bayındır, 5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'ın 1 numaralı formasını sırtına geçirmek için Kırmızı Şeytanlara imza attı. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın bu hamlesini değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Asist Analiz'e konuşan Volkan Demirel, Altay Bayındır hakkında şunları söyledi: "Altay, Fenerbahçe için bir değerdi. Uğurcan da aynı şekilde. İrfan da iyi gidiyor. Altay, Manchester'a gittiği için sevinçliyim fakat Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm. İngiltere futbolu onu yukarı seviyeye çekecektir."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Volkan Demirel eskiden rakip olduğu Fernando Muslera hakkında şunları söyledi: "Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu."

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SIRADA NE VAR? Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Kamerun'un kalesini Andre Onana koruyor. Manchester United'da Onana'nın yedeği konumunda olan Altay Bayındır, takım arkadaşının turnuvaya gitmesiyle 13 Ocak ile 11 Şubat tarihlerinde Manchester United kalesine geçebilir.