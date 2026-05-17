Volendam taraftarları öfkeli ve golcü Ronald Koeman Jr.'a korkunç bir şekilde hakaret ediyorlar

Ronald Koeman, Pazar öğleden sonra son derece kınanması gereken tezahüratların hedefi oldu. Kaleci, maçın son dakikalarında Telstar’ı Eredivisie’de tutan penaltıyı kullanmakla görevlendirildi, ancak ardından FC Volendam taraftarları tarafından kitlesel bir şekilde hakarete uğradı.

Danny Bakker'a yapılan faulün ardından son dakikalarda penaltı kararı verilen Volendam'da çılgın bir son yaşandı. Kaleci Koeman junior sahayı boydan boya geçti, penaltıyı attı ve Telstar'ı 1-2'lik skorla bir yıl daha Eredivisie'de tuttu.

Bu, Koeman junior'da büyük bir sevinç yarattı; oyuncu, Volendam seyircisinin tam önünde defalarca yumruklarını sıkıp sevinç çığlıkları attı. Bu durum, Volendam taraftarlarının canını sıktı.

Volendam'daki ev sahibi taraftarlar, topluca "Kanser Koeman" diye bağırdı. Bu yenilgiyle Volendam, ligde kalmak için play-off'lara katılmak zorunda kaldı.